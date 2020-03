Benevento pronta a candidarsi capitale della cultura per il 2022.

Il sindaco Clemente Mastella afferma: “Credo che abbiamo tutti gli elementi necessari da questo punto di vista, stiamo rifacendo anche una serie di cose, come avere gli edifici illuminati”.

Insomma una serie di novità che consentirebbero alla città di “presentarsi con una gradevolezza migliore rispetto al passato. Ci proviamo ed è un modo per mettere in moto tutti gli sforzi collettivi in maniera unitaria all’interno della città, soprattutto a partire da un momento disagiato come questo”.

Dopo il tentativo dell’edizione 2020 la città di Benevento è, dunque, pronta a riprovarci forte di tutta una serie di progetti.

Tra gli aspetti su cui puntare, infatti, Mastella ricorda l’importanza dei “monumenti storici del capoluogo sannita.

C’è poi la visibilità acquisiti anche grazie alla squadra di calcio, il riconoscimento di città del vino nonché il passaggio della via Appia. Ed ancora: va considerata la posizione centrale di Benevento per la via Appia”.