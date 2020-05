Benevento, prorogati parcheggi blu e pass disabili

I Pass per Disabili, in scadenza, sono da ritenersi prorogati fino al 31 Maggio 2020. E’ quanto disposto e comunicato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dall’Assessore alla mobilità e traffico Luigi Ambrosone.

Inoltre si intende prorogata, alla stessa data del 31 maggio 2020, l’esenzione della sosta a pagamento sugli stalli delimitati dalle strisce blu. I provvedimenti adottati sono in funzione della possibilità di rendere ai cittadini una migliore condizione per il rispetto delle misure di contenimento alla fase 2 del Covid 19.