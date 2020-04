Benevento, Puzio: beffa evitata per gli artigiani, ma resta il danno

“Ci è giunta ieri la notizia che la “beffa” per i nostri artigiani, cioè la grave anomalia riguardante il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’artigianato), è stata evitata.

Una sentenza del TAR Lazio ha imposto all’FSBA l’acquisizione delle domande di CIG per gli artigiani senza che siano costretti ad associarsi per tre anni. È un importante risultato che conferma che è stato fondamentale far sentire la nostra voce, denunciando l’ingiustizia subita dai nostri artigiani. Per la categoria, già precedentemente vessata dallo Stato, il danno rimane comunque.

Dobbiamo scongiurare la chiusura di molte attività, che dopo l’emergenza Coronavirus avranno difficoltà ad andare avanti, dal momento che sarà difficile sostenere ulteriori spese e riorganizzare il lavoro rispettando le distanze di sicurezza. In qualità di delegato all’artigianato del comune di Benevento, sento l’obbligo morale e civico di aiutare gli artigiani del nostro territorio. Nel nostro piccolo metteremo in campo tutte le iniziative possibili per sostenere le significative realtà beneventane”.

Lo dichiara Antonio Puzio, consigliere delegato alle politiche giovanili, al turismo e all’artigianato per il Comune di Benevento.