Benevento, riapertura cinema: Il “Gaveli” si trasforma e anticipa tutti

A Benevento, la riapertura del cinema è già realtà! Il cinema “Multisala Gaveli” si trasforma e annuncia la riapertura imminente. Già da fine febbraio, le sale cinematografiche chiudevano le proprie porte. In quanto luoghi di aggregazione, i cinema multisala sono stati tra i primi a venire chiusi in modo definitivo. Prima in Lombardia e circa una settimana dopo nel resto dell’Italia. Annullate proiezioni, anteprime e uscite proprio nel periodo in cui solitamente arrivavano i film più attesi dell’anno ed esercenti e distributori potevano contare su una grande attenzione al cinema. Adesso, con la stagione estiva che entra nel vivo, le persone preferiscano uscire a bere una cosa che chiudersi in una sala. I più audaci però, nonostante le tante difficoltà, si stanno reinventando e non si piegano davanti questa profonda crisi.

Uno splendido esempio lo si trova nella provincia sannita, dove la riapertura del cinema è già realtà. Una provincia, quella sannita, che ha imparato a rialzarsi, che non getta mai la spugna prima di averci provato. Forza di volontà, solidarietà e spirito di squadra, sono stati i presupposti per la riapertura del “Multisala Gaveli” di Benevento. Primo cinema multisala a riaprire in Campania, già dal prossimo 15 Giugno. http://www.gaveli.it/

Cinema all’aperto per invertire la tendenza

Cinema all’aperto, cinema sotto le stelle. Con la bella stagione tendiamo sempre meno a guardare film e chiuderci in sala, ma la possibilità di adibire spazi all’aperto con un’offerta molto vivace, può cambiare le carte in tavola. È questo l’obiettivo del progetto nazionale “Moviement Village” per l’estate 2020. Moviement è il progetto che, con il sostegno dalla Direzione Generale Cinema del Mibact ha unito già dal 2019 la filiera cinematografica. Il progetto mira a creare una sorta di rete di sale cinematografiche per mantenere vivo il rapporto con il pubblico e per affermare la sala come luogo privilegiato ed imprescindibile della vita di un film. https://movie-ment.it/

