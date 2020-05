Benevento, riapre la Villa Comunale

La Villa comunale, a partire da domani mercoledì 6 maggio e fino al 17 maggio compreso, sarà aperta al pubblico dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 con unico accesso dal varco sito in piazza Castello. A stabilirlo è l’ordinanza numero 41007/2020 emanata questo pomeriggio.

Viene precisato dall’Ente:”L’accesso sarà limitato ad un massimo di 100 persone per un tempo massimo di 90 minuti per ciascuna persona; non sarà consentito l’ingresso a chi presenta sintomi febbrili e a coloro che sottoposti alla misura della quarantena; i visitatori dovranno essere comunque obbligatoriamente muniti di mascherine a esclusione dei bambini di età inferiore ai sei anni. Inoltre, sulle panchine potrà prendere posto una sola persona per volta, oppure un minore o una persona non autosufficiente con il rispettivo accompagnatore. Non saranno consentite attività di corsa, footing o jogging e sarà interdetto l’accesso e l’uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; per questo motivo le suddette aree saranno delimitate con nastro segnalatore bianco e rosso. Ovviamente bisognerà osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo che si tratti di un minore o di una persona non autosufficiente e del rispettivo accompagnatore. Infine, saranno vietati gli assembramenti e conseguentemente eventuali pic-nic e giochi di gruppo”.

L’ordinanza prevede, infine, il permanere della chiusura al pubblico di Hortus Conclusus, Arco del Sacramento e Giardini De Falco.