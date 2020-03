Benevento, rinviati i festeggiamenti per il 70 anniversario della UIL

La Segreteria UILPA di Benevento con i suoi componenti sarebbero andati a Roma dove dalle ore 10.00 era prevista una grande celebrazione al parco della musica ma, il momento storico non favorevole, dovuto alla situazione concitata del Coronavirus, ha rinviato l’evento che avrebbe onorato la storia dei 70 anni della UIL.

La UIL nasce a Roma il 5 marzo 1950, dove 253 delegati provenienti da tutta Italia parteciparono al convegno costitutivo dell’Unione Italiana del Lavoro, organizzazione sindacale che, dopo della scissione della CGIL, rappresentava i lavoratori laici, democratici e socialisti e che rivendicava l’eredità riformista di Bruno Bozzi, leader sindacale ucciso dai nazisti nel 1944. Ai lavori di costituzione parteciparono uomini insigni come Italo Viglianesi, Enzo Dalla Chiesa e Renato Buleri. Molte furono le rappresentanze dei partiti dell’epoca ed il Comandante Partigiano ex Presidente del Consiglio, Ferruccio Pari, aderì al convegno partecipando in forma attiva.

Nella dichiarazione programmatica furono approvati cinque punti che qualificarono l’azione della UIL fin da subito: indipendenza dai partiti, dai governi e dalle confessioni, autonomia delle federazioni di categorie, adozione di metodi democratici di gestione collegiale e azioni favorevoli all’unità con le atre due organizzazioni confederali, intervenendo su tutti i problemi di politica sociale ed economica.

Oggi a differenza di tanti anni la UIL non ha mai perso le sue fondamenta di costituzione, rafforzando per quanto di necessità il potere di contrattazione dei lavoratori e sostenendo una politica di riforme necessaria a tenere in forza l’intero Paese.

Grazie anche all’apporto che la UIL ha determinato negli anni con i suoi delegati oggi ,l’Italia riesce a sostenere con dignità anche gli eventi drammatici che si augurano risolutivi al più presto.