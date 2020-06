Benevento, si va verso la ripresa: 73 comuni su 78 sono Covid-free

Benevento, si va verso la ripresa. 73 comuni su 78 nel Sannio sono covid free. La fase 3 in provincia di Benevento comincia con ottimismo. A fare il punto della situazione il Dg dell’Asl, Gennaro Volpe e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, in una video conferenza congiunta.

“Non perdiamo di vista le regole dal distanziamento ai dispositivi di protezione e fino al lavaggio delle mani. C’è ancora un diffuso timore che dobbiamo superare ma dobbiamo guardare avanti” ha spiegato Volpe che ha analizzato la seconda fase in vista della terza.

E sono numerose le notizie positive annunciate durante l’incontro: “Oggi in provincia di Benevento ci sono ben 12 guariti che portano il dato complessivo ad un ottimo traguardo: 73 comuni su 78 sono covid free. Rimangono dunque pochissimi casi: 1 a Guardia Sanframondi, 3 Pietrelcina, 1 San Lorenzo Maggiore, 1 Castelframco in Miscano, 1 Benevento, 1 ricovero a Villa Margherita e 1 ricovero a Caserta. Si tratta di casi in via di guarigione.

La seconda fase – prosegue – è stata caratterizzata dallo screening in collaborazione con l’istituto zooprofilattico. Su 6mila tamponi pochi positivi: 2 san Bartolomeo, 1 Morcone, 1 San Nicola Manfredi

Nessun caso positivo anche tra tutti gli screening effettuati sugli operatori Asl. Solo 2 positivi tra i 900 screening effettuati sulle 1150 persone tornate in Campania da altre Regioni”.

Volpe ha poi annunciato che proseguirà un’attenta azione di monitoraggio e sorveglianza. Infine il sindaco Clemente Mastella ha concluso ringraziando il personale impegnato a fronteggiare l’epidemia con risultati positivi e ha annunciato ben 2mila altri nuovi test rapidi che saranno a breve effettuati sulla popolazione.