Benevento – Spezia, Inzaghi: “Vittoria difficile e meritata”

L’analisi di Pippo Inzaghi subito dopo il match vinto contro lo Spezia:

“Sono davvero contento, i ragazzi mi hanno regalato una bella giornata. Non era facile contro uno Spezia in grande forma. Oggi siamo tornati tutti sulla terra, ma questo è il calcio. La squadra è stata brava: chi è entrato ha dato dimostrazione di essere grandi professionisti. Abbiamo vinto meritatamente: lo Spezia è una squadra forte a cui faccio i miei complimenti. Improta? Per me è un titolare, probabilmente martedì giocherà. Oggi per come si era messa la partita, lui è stato una risorsa importante. Merito anche a Coda che è entrato benissimo. Sono molto contento, hanno uno spirito e una voglia incredibile e per un allenatore è bello vederli così. L’uscita di Sau? Con il 4-4-2 ho preferito inserire Coda al fianco di Moncini per sfruttare i cross”.

SPEZIA – “Lo Spezia non è solo carattere, ma ha anche qualità. Complimenti a loro, potranno lottare fino alla fine per la promozione. Al di là degli undici è la panchina a essere forte e questo aspetto non è di poco conto. Erano più compatti di noi nel primo tempo, infatti facevamo fatica a trovare i varchi. In questo momento preferisco subire un gol, ma farne uno in più degli avversari. Questa è la mentalità che la squadra deve avere. Questi ragazzi stanno rendendo tutto facile, ma dietro c’è un grande lavoro sin dal primo giorno di Pinzolo”.