Benevento, stazione ferroviaria: un operaio perde la vita

Questa mattina al Rione Ferrovia di Benevento un operaio ha perso la vita cadendo dalla struttura di un edificio in costruzione all’interno della stazione ferroviaria.

Si tratta di un 58enne partenopeo impegnato nella costruzione di una nuova struttura che dovrebbe ospitare i nuovi “Uffici Movimento” della stazione centrale. Per cause ancora in corso di accertamento l’operaio sarebbe caduto dalla struttura in fase di realizzazione. Fatale l’impatto con il suolo da un’altezza di circa 3 metri.

Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della polizia ferroviaria e della volante. Inutili purtroppo i soccorsi per l’operaio che sarebbe morto sul colpo.