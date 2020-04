Benevento, una nuova modalità per effettuare i controlli

“Un nuovo modo di effettuare i controlli”. Lo annuncia il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco. I vigili sono a lavoro per garantire il distanziamento sociale con la sorveglianza delle persone in strada.

Sono stati 450 i controlli effettuati solo ieri con 10 sanzioni amministrative comminate.

“Cambieranno le modalità – ha chiarito Bosco – perchè ci siamo accorti che con le postazioni fisse c’è gente che di fatto sfugge ai controlli. Partiranno dunque dei controlli dinamici ricercando le persone che sono in strada senza averne un motivo e i trasgressori saranno multati”.

Attenzione alta anche sugli autobus urbani dove per effetto di un’ordinanza del governatore De Luca è necessario indossare la mascherina. E dunque chi non è in regola verrà analogamente sanzionato per garantire la salute di tutti”.

Ma Bosco mette in evidenza anche il rispetto delle disposizioni. “Siamo stati contenti soprattutto per la due giorni festivi di Pasqua e Pasquetta. Le persone hanno rispettato rigorosamente il diktat imposto ma ora non dobbiamo allentare la morsa. Dobbiamo procedere spediti fino al 3 maggio per fare in modo che ci possa essere davvero l’inizio della fase due che partirà se ci sarà una diminuzione effettiva dei contagi”.