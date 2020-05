Benevento, un’altra auto in fiamme

Da via Rivellini a via Capasso Torre: nuova strada, stessa scena. Seconda auto in fiamme nel giro di ventiquattro ore, ancora al rione Libertà. Si tratta di una Citroen rinvenuta lungo la stradina che passa sotto il ponte di ferro. Lavoro per i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tra le ipotesi quella che la macchina possa essere stata rubata e poi data alle fiamme.

Si allunga, dunque, la seguenza dei roghi registrati dalle cronache. Un elenco del quale fanno parte quello di via Rivellini, che aveva interessato una Fiat Panda, e, andando a ritroso, una Picanto in via Pio IX e una Golf in via Cupa Ponticelli (7 e 10 maggio), una Marea ed una Megane ferme in via Bonazzi e via Napoli (6 e 7 marzo).