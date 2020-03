Benevento, Unifortunato: al via attività di tirocinio per studenti del corso di laurea in Giurisprudenza

Mercoledì 4 marzo, presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento – Palazzo di Giustizia, sono iniziate le attività di tirocinio di formazione ed orientamento per alcuni studenti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università Giustino Fortunato di Benevento.

I ragazzi, accompagnati dal Prof. Paolo Palumbo, delegato per le attività di orientamento e placement dell’Ateneo, sono stati accolti dal consigliere Delegato, Avv. Concetta Calderazzo, dagli avvocati Marianna Corbo e Gerarda Viscione e dalle dott.sse Luciana Festa e Valentina Orlacchio.

Soddisfazione è stata espressa dal Magnifico Rettore dell’Unifortunato, Prof. Giuseppe Acocella.

“Questa opportunità si aggiunge ai tirocini già in corso con il Tribunale e con la Prefettura di Benevento.

Si tratta – ha precisato il Rettore Acocella – di una valida attività di orientamento per la scelta della futura professione, sperimentata in un contesto organizzativo in cui gli studenti avranno la possibilità di verificare l’idoneità delle conoscenze acquisite nel percorso formativo e contemporaneamente conseguirne di nuove attraverso attività pratiche e osservazione, favorendo sia il tirocinante che il COA in termini di conoscenza reciproca e formazione.

Una significativa forma di apprendimento on the job, su cui l’Università Giustino Fortunato sta investendo molto, che permette il trasferimento di conoscenze specifiche, fondamentali per orientarsi nel mondo del lavoro”.