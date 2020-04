Benevento,fermati 150 cittadini dalla polizia Municipale

La polizia Municipale di Benevento continua costantemente a controllare i cittadini,in modo da far rispettare,le normative emanate dallo Stato riguardanti al diffusione del Covid-19.

Durante la giornata odierna, sono state fermate 150 persone che circolavano a piedi o in macchina per le strade del capoluogo campano. Tutti cittadini sono stati identificati e la Municipale sta verificando le loro autocertificazioni.

Tre persone che si trovavano lontane dalle proprie abitazioni, in maniera del tutto ingiustificata, sono state sanzionate.

Il comandante Fioravante Bosco ha dichiarato: “E’ stata una giornata particolare quella di oggi in quanto non si è registrato un notevole afflusso di persone per strada. I miei uomini, nonostante tutto, hanno continuato a controllare quanti si sono spostati per le vie della Città. Le prossime due settimane saranno ancora più importanti per arrivare a definire una possibile fase due. E’ bene quindi che tutti si attrezzino per un rispetto ancora più rigoroso delle regole imposte”.