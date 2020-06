Bonea, controlli sull’abbandono dei rifiuti: individuate cinque persone

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montesarchio, nel prendere atto del degrado in cui versano alcune zone periferiche, prese di mira dagli “abbandonatori seriali” di rifiuti, decidono di monitorare con telecamere nascoste le zone maggiormente colpite dal fenomeno.

Le condotte osservate e sanzionate sono tutte riconducibili ad abbandono di rifiuti urbani da parte di privati che, approfittando della discrezione offerta da zone periferiche, preferiscono l’abbandono incontrollato di rifiuti domestici alla più civile raccolta differenziata cui si dedica la stragrande maggioranza dei cittadini. Sebbene le condotte osservate nell’agro del Comune di Bonea siano tutte riconducibili a violazioni amministrative, le ripercussioni sul degrado del territorio sono evidenti.

Spesso il lancio di sacchetti, effettuati dal finestrino con l’auto in corsa, non raggiunge il mucchio preesistente, ma finiscono sul bordo strada o ancora peggio nelle scarpate sottostanti e nei fondi agricoli, disseminando il contenuto in una più ampia zona per l’effetto del vento. Tutto questo, oltre al degrado, genera anche un aggravio di spese a carico del Comune che si trova costretto ad operare periodiche pulizie straordinarie di rifiuti indifferenziati, che vanno a inficiare anche il risultato in termini percentuali circa la raccolta differenziata di rifiuti riutilizzabili effettuata dalla maggioranza dei cittadini. Per tale motivo i trasgressori, immortalati dalle telecamere dei Carabinieri Forestali, oltre al pagamento di una sanzione di € 600, dovranno ora procedere al recupero ed al relativo corretto smaltimento di quanto abbandonato in modo illecito.

L’operazione condotta nel Comune di Bonea, iniziata da poche settimane, ha portato già all’individuazione di cinque persone ed alla relativa contestazione di sanzioni pari a € 3.000. L’attività si inquadra in una più ampia azione di contrasto alla illecita gestione di rifiuti, condotta su tutta la giurisdizione di competenza della Stazione Carabinieri Forestale di Montesarchio (comuni di Apollosa, Arpaise, Bonea, Ceppaloni, Montesarchio, Pannarano e San Leucio del Sannio).