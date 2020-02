Bonito – Giornata di prevenzione in memoria di Gianna Beatrice.

“L’amore che ci hai trasmesso resterà per sempre nei nostro cuori”. E’ lo slogan che accompagna la giornata di prevenzione in memoria di Gianna Beatrice in programma a Bonito domenica 9 febbraio. Dalle 16.00 alle 21.00 presso il convento Francescano, strada provinciale 106 saranno eseguite visite specialistiche a cura di Carlo Iannace senologo ed altri esperti, biologo nutrizionista, foniatra. Previsto il controllo gratuito dell’udito. Le visite saranno eseguite in ordine di prenotazione. Per contatti dalle ore 16.00 si può telefonare al numero 333.2510405.