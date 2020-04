Bonus elettrico, gas e idrico, prorogate le scadenze

Alla luce delle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, slittano le date per il rinnovo dei bonus per le utenze domestiche



Tutti i cittadini beneficiari di bonus elettrico, gas o idrico in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno 2020 per vedere garantito l’ulteriore periodo di 12 mesi e in continuità con il precedente.

In considerazione, infatti, dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle connesse misure normative gradualmente introdotte ed estese a tutto il territorio nazionale al fine di contenere e gestire tale emergenza, nonché dell’impatto di tali misure in termini, tra l’altro, di limitazione della mobilità delle persone e di possibile limitazione dell’operatività delle strutture preposte alla gestione dei flussi di comunicazione in materia di bonus ai cittadini interessati, si è ritenuto opportuno:

sospendere temporaneamente, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020:

a)gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo di cui all’articolo 5, comma 1 del TIBEG e all’articolo 4bis, comma 4.1bis del TIBSI;

b)il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire ai cittadini interessati informazioni sull’ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus attraverso il sistema informatico per la gestione dell’ammissione (SGAte), di cui all’articolo 33 del TIBEG e all’articolo 4, comma 3 del TIBSI;

c)l’invio ai clienti domestici delle comunicazioni relative all’emissione di bonifici domiciliati e all’accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi di cui all’articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG

Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19.

Sul sito dedicato per i cittadini che ne abbiano la necessità è possibile approfondire la deliberazione recante le suddette disposizioni.