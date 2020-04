BONUS PER LE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DEI 15 ANNI

La Regione Campania, nell’ambito del piano socio-economico, ha stabilito un’erogazione, in favore delle famiglie con almeno un figlio al di sotto dei quindici anni, iscritto ad un servizio educativo o ad una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania, di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting.

Il contributo è assegnato ed erogato, a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

– €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);

– €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).

L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma http://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore 9:00 del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del giorno 07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe.

Il bonus non è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per le medesime finalità, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.I del 28 marzo 2020.

A questo link trovate il regolamento completo:

http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-n-198-del-17-04-2020.pdf