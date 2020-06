Bonus sociale sulle bollette, ecco come beneficiare dello sconto

Tra le agevolazioni previste dal decreto Rilancio per l’emergenza coronavirus, ci sono anche gli sconti sulle bollette della luce per le piccole e medie imprese e gli esercizi commerciali come ristoranti, bar, artigiani, laboratori e professionisti. Lo sconto vale per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e sarà applicato automaticamente, quindi chi ne ha il diritto lo ritroverà direttamente in bolletta. E’ possibile accedere al cosiddetto bonus sociale per ottenere una riduzione sulle tariffe delle bollette di luce, gas e acqua.

Il bonus in questione dura dodici mesi e ogni anno va rinnovato, per verificare la sussistenza dei requisiti patrimoniali. L’importo del bonus è direttamente scontato un po’ alla volta su ogni singola bolletta durante l’anno.

Bollette, ecco il bonus sociale: i requisiti per avere lo sconto

Nello specifico, si tratta di uno sconto sulla bolletta, per assicurare un risparmio sulla spesa per la luce, il gas e l’acqua alle famiglie con un reddito basso. E’ prevista anche per chi ha familiari con problemi fisici che li costringono ad utilizzare delle apparecchiature elettromedicali.

Ci sono requisiti di reddito necessari per poter accedere allo sconto. Il bonus sociale per le bollette è previsto per situazioni di disagio economico – per famiglie con reddito Isee non superiore a 8.265 euro o per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico con Isee non superiore a 20mila euro – e per gravi condizioni di salute. I titolari di reddito/pensione di cittadinanza possono avere il bonus luce e gas anche con soglia Isee superiore a 8.265 euro. Per il bonus acqua, invece, è necessario un Isee inferiore.

La domanda per ricevere il bonus sociale sulle bollette di luce, gas e acqua deve essere presentata presso il Comune di residenza.

