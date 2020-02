Bullismo, dati allarmanti: tre ragazzi su cinque sono vittime di discriminazione

Secondo un’ indagine effettuata da “Save the Children” nel 2019, in Italia 3 ragazzi su 5 sono vittime di discriminazioni, vengono emarginati o derisi dai loro coetanei. Il fenomeno del bullismo inizia ad essere studiato nel 1973 e da allora i numeri sugli episodi sono in costante aumento.

Circa il 6% i ragazzi dai 9 ai 17 anni ammette di essere stato vittima di cyberbullismo nell’ultimo anno, il 19% quelli che vi hanno assistito. A riferilo è il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, durante la sua audizione in Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito dell’indagine su bullismo e cyberbullismo.

Il fenomeno appare essere in continua evoluzione; le nuove tecnologie a disposizione, internet o lo smartphone, sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere o subire prepotenze.

L’attuale generazione è cresciuta in una società dove “essere connessi” è alla base delle relazioni quotidiane, indipendentemente dal contesto sociale. Lo smartphone è lo strumento preferito dai giovani, in quanto è molto più semplice nascondersi dietro ad uno schermo, per sentirsi protetti e apparentemente autorizzati a compiere ogni tipo di azione. Molto più preoccupante invece il discorso per le vittime da cyberbullismo: mentre nel passato erano preda del loro bullo e ne avevano un vero e proprio timore fisico, oggi in molti casi non conoscono nemmeno il proprio aggressore ma restano succubi del web, in balia di un pubblico super esteso che fa, spesse volte, fa solo da spettatore.

Secondo l’indagine ISTAT è aumentata la percentuale di giovani che vivono esperienze negative navigando sulla rete internet: “Siamo passati dal 6% del 2010 al 13% nel 2017”. L’indagine è stata realizzata su un campione rappresentativo di circa 1000 ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni. Il 31% degli intervistati tra gli 11 e i 17 anni ha dichiarato di aver visto online messaggi d’odio o commenti offensivi contro un individuo o un gruppo.

La prevenzione e il contrasto del fenomeno passano innanzitutto per un coinvolgimento della famiglia e della scuola; educare i giovani al corretto uso della rete è solo il primo passo per evitare che il fenomeno del bullismo possa assumere, in futuro, dimensioni ancora più rilevanti.