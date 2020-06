Buon Compleanno Repubblica!

74 anni fa. Un referendum istituzionale. Il primo a suffragio universale in Italia. Donne e uomini si recarono alle urne per scegliere la Repubblica alla Monarchia. Dopo 85 anni di regno, dopo i lunghi e duri anni di regime fascista, sostenuto per più di venti anni anche dalla famiglia reale italiana, prevalse la voglia di cambiare. Non più il Re, non più i poteri nelle mani di uno, ma quella “res publica”, quella “cosa comune”, che nacque e si definì nella Roma primordiale. Quest’anno trascorreremo un 2 giugno diverso, rivivendo in parte quelle immagini solitarie che hanno caratterizzato tutte le festività, statali e religiose, svoltesi durante la pandemia. Una cerimonia semplice, ma intensa. Non ci sarà la parata militare, ma solo la deposizione della Corona presso il Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il quale si dirigerà poi a Codogno per rendere omaggio alle vittime della pandemia.

Un 2 giugno diverso. Perché se da un lato si tenta ad una lenta ripresa, ad uno snellimento delle varie norme restrittive adottate per limitare la diffusione del covid-19, nel rispetto e nella tutela del diritto alla salute, garantito dalla nostra Costituzione, ponderando i cerimoniali delle ricorrenze statali e non, dall’altro c’è anche chi scende in piazza per protestare. Sì, è stato chiarito come verranno rispettate tutte le norme anti-covid, ma è possibile ciò? In 100 città italiane, durante la Festa della Repubblica, si protesterà contro l’operato del Governo. Verrà rispettato il distanziamento sociale? Verranno indossati i dispositivi di protezione individuali? O si finirà come lo scorso 30 maggio, con i cd “gilet arancioni”?

Ma per noi questo 2 giugno è diverso. Uomini e donne che nel ’46 avevano deciso di lottare con tro quel sistema che tanta paura aveva creato. 74 anni dopo, con obiettivi sicuramente diversi, in un clima completamento differente, donne e uomini: medici, infermieri, ricercatori, forze dell’ordine, operai, autisti … hanno lottato e continuano a lottare contro un virus che tanta paura ha creato. Un parallelismo così distante, ma anche così vicino. Contenuti diversi, ma stesso obiettivo: salvare la nostra bellissima Italia. Oggi più che mai Buon Compleanno Repubblica.