A Calabritto bocciato il ricorso proposto da Irpinia Ambiente contro l’amministrazione. Da oggi sindaco e giunta del Comune di Calabritto possono finalmente esultare. La sentenza numero 3364/2020 rappresenta una vera e propria opportunità che tanti comuni coglieranno. Sono numerosi, infatti, i comuni irpini che vivono dei contrasti con la ditta che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti in Irpinia.

Lo scontro tra il comune irpino e l’azienda andava avanti da diversi anni e la gestione dei rifiuti era stata affidata all’azienda Sud Service. il ricorso è stato bocciato perchè è’ stata garantita, secondo il Consiglio di Stato, la piena competenza del comune ad esercitare la programmazione ed organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti.

Il sindaco, Gelsomino Centanni entusiasta per il traguardo raggiunto promette di abbassare la Tari, la tassa sui rifiuti, per tutte le famiglie del paese. E’ convinto, inoltre, che il risultato raggiunto possa essere un monito per le tante amministrazioni della provincia di Avellino, che non hanno un contratto e che hanno versato somme indebite alla società, affinché seguano l’esempio di Calabritto. https://www.comune.calabritto.av.it/

https://www.lanostravoce.info/