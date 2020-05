Calabritto, comune Covid-free: tutti negativi i tamponi analizzati

Tutti negativi i tamponi effettuati a Calabritto dall’Istituto Zooprofilattico dell’Italia Meridionale. Ad annunciarlo è il sindaco Gelsomino Centanni.

I tamponi erano stati fatti alle categorie più esposte al pubblico. Calabritto resta ufficialmente Covid free. Ha superato indenne, questo momento difficile dell’emergenza Coronavirus.

Un altro importante risultato per il nostro comune grazie ad una serie di misure preventive adottate dall’amministrazione. Abbiamo fatto in modo di limitare al minimo i rischi di espansione del contagio anche nelle comunità di Calabritto e Quaglietta e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato affinché si arrivasse a questo risultato.

Il sindaco evidenzia anche il Covid-free alla casa albergo per anziani “San Rocco” di Quaglietta. “Mentre in tutta Italia si denunciavano emergenze nelle Rsa, a Quaglietta grazie ad una sinergia tra la cooperativa che la gestisce e il Comune, sono attuate tutte le misure preventive possibili, per scongiurare contagi. E anche in questo caso siamo soddisfatti del risultato ottenuto”.