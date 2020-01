Calcio, Avellino: salutano Abibi e Pizzella, arrivano Sandomenico e Ferretti

Ultimo giorno di mercato e l’Avellino batte qualche colpo, sia in entrata che in uscita.

CESSIONI – PIZZELLA E ABIBI IN PRESTITO

Nel dettaglio, viene sfoltito il reparto riservato agli estremi difensori. Dopo l’arrivo di Dini e la crescita di Tonti, per Abibi e Pizzella non c’era più posto. Per i due è giunto il momento di salutare: il primo va alla Cavese, a titolo definitivo, mentre il secondo va nei ranghi della Nocerina, in prestito. Ecco i comunicati:

ABIBI – “L’Us Avellino 1912 srl comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo alla Cavese delle prestazioni di Alessio Abibi. Il portiere con i lupi ha totalizzato 10 presenze (di cui due in Coppa Italia). La società augura all’atleta le migliori fortune umane e professionali”.

PIZZELLA – “La società comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del portiere Antonio Pizzella. L’estremo difensore classe 2001 dopo essersi formato nel settore giovanile biancoverde e dopo aver esordito in prima squadra nella scorsa stagione, disputando tre gare in serie D, continuerà il suo percorso di crescita con la Nocerina, società che milita nel girone H di serie D”.

ACQUISTI – ECCO GLI ESTERNI D’ATTACCO: SANDOMENICO E FERRETTI

Si rinforza la batteria di esterni per il 3-4-3 ideale che Capuano stava disegnando per la sua squadra, prima che gli infortuni falcidiassero la rosa irpina. Ecco dunque che arrivano, quasi last minute, due esterni offensivi: in prestito, ecco Salvatore Sandomenico dalla Cavese e Daniele Ferretti, a titolo definitivo, dal Trapani. Seguono i comunicati.

FERRETTI – L’Us Avellino 1912 srl comunica di aver acquisito dal Trapani, a titolo definitivo con un accordo valido fino al 30 giugno 2021, le prestazioni sportive di Daniele Ferretti. Nato ad Atri (TE) il 30 Agosto 1986, attaccante esterno, ha giocato in questa prima parte di stagione in serie B con i granata siciliani, disputando quattro gare e mettendo a segno un gol alla prima giornata di campionato contro l’Ascoli. Nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in cadetteria del Trapani attraverso i playoff, collezionando 32 presenze e 6 gol tra campionato, coppa e spareggi promozione. Vanta una lunga esperienza tra i professionisti con le maglie di Mezzocorona, Bassano e Delta Porto Tolle nella ex serie C2 e con Lucchese, Gubbio e Trapani nella nuova serie C. In totale, considerando soltanto il campionato senza coppe e playoff, Ferretti ha messo a referto 249 presenze e 49 gol in tornei professionistici. Ferretti ha scelto la maglia numero 10 e sarà a disposizione di mister Capuano a partire da domani.

SANDOMENICO – L’Us Avellino 1912 srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Cavese 1919 le prestazioni sportive dell’attaccante esterno Salvatore Sandomenico. Nato a Napoli il 21/01/1990 in questa stagione con la maglia blufoncè ha giocato 8 partite compresa la gara di coppa italia; la scorsa stagione ha invece indossato la casacca della Reggina collezionando 28 presenze e 7 goal. Per lui in totale 249 apparizioni in campionato tra i professionisti con 68 marcature all’attivo, divise tra le esperienze avute, oltre a Reggio e Cava, con le maglie di Arzanese, Gubbio, L’Aquila, Juve Stabia, Viterbese, Siracusa e Teramo. Il giocatore ha scelto la maglia numero 30 e sarà disposizione di mister Capuano a partire da oggi.