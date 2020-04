Calcio e distanziamento sociale non vanno d’accordo. Eppure…

Che succede nel calcio con lo stop per il coronavirus?

Ripartire, stare fermi ad aspettare, annullare tutto, o temporeggiare per trovare uno spiraglio e concludere una stagione comunque compromessa. Lo sport si interroga, per una parte ha già deciso, ma resta il nodo calcio che i vertici del pallone in questi giorni stanno cercando di sciogliere tra barricate, fazioni e le solite decisioni all’italiana.

Prima del calcio deve ripartire il Paese. Non c’è solo il pallone. Anzi dico di più: essendo il calcio uno sport di contatto, dovrebbe essere l’ultimo a rimettersi in moto, sicuramente dopo le altre discipline per natura più distanziate, come per esempio nuoto e tennis. Ma se poi penso al Torneo di Wimbledon rinviato al prossimo anno, non riesco proprio ad immaginare una ripresa del “pallone”.

Calcio e distanziamento sociale non vanno d’accordo, si sa, proprio perché è uno sport di contatto.

Sgradevole, quindi, vedere il calcio litigare per ripartire. Perchè anche secondo me (super appassionato nrd) è una cosa brutta e decisamente stonata con quella che è la situazione generale che è di per sé drammatica. Approfittarsi di questo periodo per pensare ai propri interessi è la cosa peggiore. Gli interessi della comunità vengono prima di quelli del calcio. Altrimenti significa prendere in giro gli eroi che ogni giorno lottano per noi.

E non vorrei che la fretta portasse a commettere degli errori. Ciascuno di noi avrebbe voglia di tornare sul campo. Ma questo è il momento della prudenza. Nessuno sa come reagisce il virus sul fisico di un atleta. Se dovesse succedere qualcosa di grave chi se ne assumerebbe la responsabilità? Sarebbe prematuro, secondo il mio parere, riprendere gli allenamenti il 4 maggio. La verità è che ci sono ancora troppi morti e troppi contagiati per ricominciare.

In questo momento c’è gente che ha più bisogno dei calciatori. Non si possono scavalcare i cittadini. Non sarebbe né giusto, né etico.

Ma allora perchè si parla tanto del nostro amato sport e della sua ripresa?

Se il calcio attuale meriti o no questa attenzione è un altro discorso. Ma si prova, almeno. Forse un tentativo va fatto perché ci sono milioni e milioni di motivi (in euro!!). Tutto il calcio è ormai contagiato dalla psicosi del crac finanziario.

Il calcio che vorrebbe ripartire lo fa in nome di una forte popolarità e perchè si sente padrone degli affetti e delle emozioni delle persone. Ma sopratutto il calcio deve essere considerato a tutti gli effetti un’industria, magari atipica. È logico, le cifre mosse dal calcio sono impressionanti. Il “sistema” calcio continua a rappresentare il principale contributore a livello fiscale del sistema sportivo. Si pensi che il fatturato generato dal settore calcio è stimabile in 4,7 miliardi di euro. Si tratta della quarta industria del Paese. Lo stop, insomma, al campionato non avrà ripercussioni solo sulle classifiche sportive di fine anno, ma anche (e sopratutto) sull’economia e sul lavoro.

Bisognerebbe soltanto riuscire a far rientrare la logica nel discorso. E al momento, la logica, è da un’altra parte. Soprattutto leggendo e rileggendo il famoso “protocollo per ripartire”.

Ci hanno detto che se un giocatore dovesse risultare positivo verrebbe messo immediatamente in isolamento e i suoi compagni monitorati. Ma è una cosa davvero fattibile?

Ci hanno fatto intendere che ogni club dovrà fare analisi a raffica e adeguare le sue strutture alla “modalità quarantena”, con tanto di spese non indifferenti. Quanti club saranno in grado di stare al passo? Pochi, è un dato di fatto.

Siamo così convinti che si stia pensando realmente alla ripartenza o, forse, al Palazzo stanno temporeggiando in attesa che sia il governo a dire “Stop”? E il governo avrà il coraggio di farlo? Il dubbio è lecito.

Il calcio al tempo del coronavirus è un pallone che fa strani rimbalzi!

Il coronavirus si è rilevato un avversario, potremmo dire un bomber temibile per la grande passione dei tifosi italiani, ma anche per i molti, magari spettatori non interessati, che su questa hanno costruito il loro business. I nostalgici “del calcio di un tempo” dovranno rassegnarsi all’idea che le cose sono cambiate.