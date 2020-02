Calitri, studentessa sorpresa a scuola in possesso di marijuana

Il problema del consumo della droga nelle scuole deve essere riguardato da una duplice angolazione. In primo luogo, va considerato l’aspetto della prevenzione, che nella scuola appunto ha la necessaria valenza di un sistematico intervento educativo e formativo. L’opera di prevenzione non può, tuttavia, concludersi nell’intervento educativo. Quando questo dovesse risultare inefficace e affiorassero situazioni e sintomi di violazione, bisogna ricorrere a rimedi più forti. In questi casi si rivela la necessità degli interventi repressivi, come ad esempio il sopralluogo improvviso a scuola, che diventa modalità necessaria per interrompere le iniziative pericolose che hanno una notevole forza espansiva in relazione alle caratteristiche legate all’età degli studenti.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino dimostra attenzione al tema, con particolare riferimento ai luoghi di maggiore ritrovo per i giovani. L’attività, spesso condotta unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere i giovani dall’uso di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di tali servizi, presso un istituto scolastico di Calitri, i carabinieri dopo aver osservato se ci fossero strani movimenti fuori da scuola nel tentativo quindi di bloccare in flagranza eventuali attività di spaccio, hanno atteso che i ragazzi entrassero nelle aule e quindi, durante il regolare svolgimento dell’attività didattica, hanno iniziato i controlli.

Il servizio ha dato esito positivo: a seguito di perquisizione una studentessa, non ancora maggiorenne, è stata sorpresa in possesso di modica quantità di marijuana: è scattato pertanto il sequestro della droga e la segnalazione della ragazza alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’articolo 75 D.P.R. 309/90.