Campania, record di siti Unesco e capitale naturale inestimabile

L’Italia è il paese che detiene il record di maggior numero di patrimoni dell’umanità dell’UNESCO nel mondo con ben 55 beni nella lista nel 2019. Sono inoltre, al 2020, 41 i siti italiani candidati alla lista dei patrimoni dell’umanità.

In particolare la Campania è la regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti inseriti nella Lista dei Patrimoni Culturali dell’Umanità dell’UNESCO. Dopo la Dieta Mediterranea, l’Arte dei Pizzaioli Napoletani, le Macchine a spalla di Nola, il Centro storico di Napoli, la Reggia di Caserta, il complesso monumentale di Santa Sofia a Benevento, Pompei ed Ercolano, la Costiera Amalfitana, il Parco Nazionale del Cilento.

Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ha approvato all’unanimità l’iscrizione della pratica della Transumanza nella Lista dei Patrimoni Culturali dell’Umanità. Per questa istanza, che coinvolge diversi Paesi, l’Italia, è capofila con il territorio dell’Alta Irpinia e in particolare con il comune di Lacedonia, come luogo emblematico di questa antica tradizione. La transumanza è una delle prassi più diffuse nella pastorizia tradizionale. Vale a dire lo spostamento periodico delle greggi e del bestiame dai pascoli primaverili-estivi in quota a quelli autunnali-invernali delle pianure più miti. Quella dell’Alta Irpinia è una di quelle più storiche e tradizionali d’Italia.

Il capitale naturale della Campania fornisce quotidianamente servizi ecosistemici dei quali fruiamo ogni giorno, spesso inconsapevolmente: dall’acqua che beviamo, all’aria che respiriamo, alla terra che attraversiamo.

E’ grazie alla sua natura che in Campania si producono eccellenze agro-alimentari conosciute in tutto il mondo.