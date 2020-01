Candelora: a Mercogliano (Av) la bandiera arcobaleno ha avvolto la funicolare

Tutti i colori dell’arcobaleno hanno illuminato la funicolare di Mercogliano per la Candelora 2020. Una performance del direttore artistico Massimo Saverio ha dato il via all’evento nel piazzale di viale San Molestino, con Vladimir Luxuria i sindaci di Ospedaletto e Mercogliano, il presidente del Parco del Partenio, per una edizione dedicata ad Andrea Spezzacatena, il ragazzino morto suicida perché bullizzato.

“Il riverberare di questo senso di odio e violenza. Le cronache che parlano di continuo di storie di branchi di giovanissimi che bullizzano la vittima di turno devono imporre una riflessione seria e condivisa – ha spiegato Luxuria -. Serve impegno e coscienza per costruire una società migliore. E’ stato poetico vedere la funicolare arcobaleno, che invita tutti a lavorare insieme per i diritti di tutti”.

Luxuria ha ricordato l’importanza delle fede nella lotta alla violenza e discriminazioni di genere, ricordando l’amore per la Madonna dal Volto Nero condiviso milioni di pellegrini.

La bandiera arcobaleno ha avvolto la funicolare, la piazza al ritmo scatenato della Zeza di Mercogliano. Simbolicamente Saveriano ha portato la bandiera simbolo della comunità Lgbt sul balcone della funicolare, a rimarcare la scelta delle amministrazioni del Partenio di essere in prima linea per la cultura del rispetto dei diritti di tutti.

“Siamo tutti in prima linea per una Candelora che parla quest’anno di condivisione – ha detto Saveriano -. Vedere insieme amministrazioni, associazioni e cittadini per un valore condiviso che è il no all’omofobia e al razzismo è davvero emozionante. Sono felice di questo lavoro corale e condiviso”. All’evento ha preso parte Carlo Cremona, presidente IKen Napoli che ha ricordato i tanti progetti realizzati dall’associazione sul territorio, per la tutela e supporto di uomini e donne vittime di violenza.

Nel corso della cerimonia la Zeza di Mercogliano ha divertito e trascinato tutti nella danza colorata, nel racconto della commedia carnevalesca. Ed il cuore di texture e dociarte ha inaugurato la festa, con l’omaggio al cioccolato consegnato da Fabio Pirone direttamente a Luxuria.