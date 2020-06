Capodimonte, sfascia appartamento dopo aver litigato con la moglie

Ha combinato un macello, devastando l’appartamento nel quale vive con la moglie, dalla quale si sta separando. Un comportamento che gli è costato l’arresto per maltrattamenti in famiglia. E’ l’ipotesi di reato contestata dai carabinieri della Compagnia ad un 45enne di Benevento, protagonista di un episodio accaduto nel quartiere Capodimonte.

Teatro l’abitazione di una coppia i cui rapporti sono ormai logorati, al punto che entrambi sono in attesa dell’udienza per la separazione, fin qui non ancora fissata per l’emergenza sanitaria.

Secondo una prima ricostruzione, dopo essersi sentito dire dalla coniuge, durante una lite, che la casa sarebbe rimasta a lei, che avrebbe così potuto ospitarci i familiari, l’uomo è andato su tutte le furie. Quelle parole hanno innescato una reazione rabbiosa: ha allontanato i presenti e, munito di mazzola, se l’è presa con le pareti, i mobili e l’arredo, danneggiandoli pesantemente.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, non è stato facile riportare la calma. I militari hanno raccolto la denuncia della donna, il 45enne è stato dichiarato in arresto e successivamente trasferito presso il vicino carcere, a disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa.

Nelle prossime ore l’udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale l’indagato sarà difeso dall’avvocato Claudio Fusco.