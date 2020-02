Carabinieri di Montesarchio, eseguiti controlli sul territorio

Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio e dell’uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti ed al controllo della circolazione stradale.

Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree rurali delle varie contrade disseminate ambito comuni di Montesarchio, Airola, Pannarano, Arpaia, Sant’Agata de’ Goti, Durazzano e Limatola.

Tale attività che ha visto l’impiego di n. 9 equipaggi automontati composti da n. 21 militari dipendenti dalla Compagnia e della S.I.O. del 10° Reggimento “Campania”, ha consentito di controllare in totale 60 persone di interesse operativo e 35 veicoli, effettuate 12 perquisizioni, controllati 2 esercizi pubblici, sottoposto 1 veicolo a sequestro amministrativo, sequestrate complessivamente 72 grammi di sostanza stupefacente, contribuendo così ad innalzare il senso di sicurezza e fiducia nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.

Nel dettaglio: ad Airola, militari hanno tratto in arresto 3 pregiudicati, un 23enne di San Martino Valle Caudina (AV) e due 19enni di Cervinara (AV) resisi responsabili di furto aggravato. I malviventi venivano inseguiti e bloccati poco dopo aver perpetrato un furto in abitazione, dove avevano asportato monili in oro, bigiotteria e attrezzatura per il giardinaggio. Al termine delle formalità di rito venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quanto rinvenuto veniva consegnato al legittimo proprietario.

Inoltre, a Forchia i militari deferivano in stato di libertà un 49enne di Arpaia (BN) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, poi sottoposta a sequestro.

Ad Airola i militari deferivano in stato di libertà una 20enne di comune limitrofo per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, in quanto, a seguito di controllo alla circolazione stradale, veniva trovata positiva all’accertamento dell’alcoltest;

A Montesarchio i carabinieri deferivano in stato di libertà un pregiudicato 50enne del posto in quanto, a seguito di controllo alla circolazione stradale, si rifiutava di declinare le proprie generalità e oltraggiava i militari operanti.

Nel contesto del medesimo servizio: a Montesarchio rinvenivano e sottoponevano a sequestro a carico di ignoti 14 stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish per il peso complessivo di grammi 20, 12 bustine di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di grammi 25 e un coltello di media con la lama di cm. 19.

Tutta la sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro amministrativo.