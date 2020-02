Ancora un incidente stradale, questa mattina, sulla strada statale 90 Bis.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. Ferito ma non in maniera grave, il conducente dell’auto, una Fiat Punto vecchio modello.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri oltre che dei Vigili del Fuoco e del personale del 118 per prestare le cure del caso al conducente dell’autovettura. Traffico rallentato per circa un’ora.