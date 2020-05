Casalduni, bomba carta contro un’abitazione

Lo scoppio nella tarda serata di ieri a Casalduni per una bomba carta contro l’abitazione di un 42enne del posto ha provocato grande paura per i cittadini.

L’allarme in via Roma, con un boato e una esplosione ha mandato in frantumi una vetrata e ha danneggiato anche l’ingresso dell’edificio.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Ponte che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Secondo quanto si apprende, la casa non era al momento abitata, in quanto i proprietari sono domiciliati in un altro comune della provincia.