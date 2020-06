Casello autostradale Benevento: una diatriba mai risolta

Il casello autostradale “Benevento” è da sempre oggetto di un accesso dibattito: è intestato al capoluogo sannita ma si trova su territorio irpino. Quello delle infrastrutture è un tema molto trattato di recente anche in considerazione della relazione che c’è tra infrastrutture e attività economica. Questo articolo si concentra su qualcosa di già esistente, su una questione sorta anni fà e non ancora “risolta”.

Cercando su Google “casello autostradale Benevento”, tra le prime ricerche c’è la pagina di Wikipedia dal quale risulta: “il raccordo autostradale 9 di Benevento, è un raccordo autostradale italiano che collega l’A16 Napoli-Canosa alla città di Benevento”. In realtà nel testo non c’è alcun errore, però la cosa che maggiormente risulta, è la totale assenza di ogni riferimento alla provincia Avellinese. Ebbene sì, quel casello autostradale è situato su un territorio irpino. Per la precisione, il casello si trova nella frazione nominata “Castel del Lago” del comune di Venticano (AV).

Storia del casello autostradale Benevento

La storia, o meglio diatriba, dell’intestazione del casello risale al 1969 quando fu aperto insieme ad altri caselli autostradali irpini (Grottaminarda, Lacedonia e Vallata). Probabilmente le uscite autostradali si devono ai numerosi politici irpini presenti sulla scena politica nazionale in quegli anni e alle loro pressioni per far passare l’autostrada NAPOLI-CANOSA sui comuni avellinesi. L’intestazione del casello “irpino” alla città di Benevento, appare come una sorta di “regalo” o meglio riconoscimento alla provincia sannita.

Ragioni dello scontro e possibile soluzione

Questa battaglia non è solo del comune di Venticano, è la battaglia della Provincia di Avellino. Da sempre l’intestazione del casello produce effetti positivi sul territorio del comune che lo ospita. Imprese nazionali, filiali o sedi di aziende, decidono di collocarsi nelle vicinanze di un’infrastruttura in virtù della facilità di accesso ai mercati che la stessa consente. Inoltre, Venticano e i comuni limitrofi sono capaci di offrire aree edificabili oltre che il vantaggio localizzativo. Ne è un esempio il casello di Candela, posto sull’A16 Napoli-Canosa. Con poco più di 2’800 abitanti, il comune di Candela rappresenta un centro di sviluppo grazie all’interessante posizionamento e l’alto traffico-merci che attraversa i suoi svincoli in direzione di Napoli, Foggia, Bari e Potenza.

Una soluzione “pacifica” potrebbe essere la semplice doppia denominazione. Sono già tanti i caselli autostradali sottoposti alla stessa questione, che hanno intrapreso tale decisone. Non resta che alzare la voce e farsi ascoltare, una volta per tutte!