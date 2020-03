Caso Villa Margherita, De Girolamo: “Sconvolta dall’assenza di chiarezza”

Nunzia De Girolamo non si dà pace. Si dice sconvolta in merito alla drammatica vicenda che sta investendo Villa Margherita, la casa di cura di Benevento dove si sarebbe innescato un focolaio di Covid-19.

Nonostante le rassicurazioni da parte delle istirtuzioni, “improvvisamente ci siamo svegliati apprendendo l’alto numero di contagi riconducibile alla casa di Cura Villa Margherita – afferma la De Girolamo – Inoltre, i tamponi sarebbero stati fatti il 23, come dice l’Asl, ma i risultati sono giunti solo il 27. Incredibile. Pure perché il tutto è avvenuto nel silenzio e senza avvisare la cittadinanza e chi aveva contatti con la struttura. Ora però la proprietà deve isolare i pazienti positivi al virus e agire immediatamente per accertarsi che vi siano terapie intensive sufficienti e posti letto per i malati. La magistratura farà e forse già sta facendo il suo dovere per accertare eventuali responsabilità, non ha bisogno della politica che la invoca solo perché non all’altezza del suo compito che sarebbe occuparsi della gente e della cosa pubblica”.

L’ex parlamentare di Forza Italia si dice contraria a riaprire tutto ora e tutto insieme: “Un mio amico che è a Shangai mi ha inoltrato un video che pubblicherò sui miei social dove dopo 8 settimane di chiusura totale e rispetto delle regole stanno tornando lentamente alla normalità. Lentamente. Decideranno i medici ed il comitato tecnico-scientifico quando sarà il momento di ritornare alla vita ordinaria con tutte le garanzie e tutele per la salute. Dopo questa emergenza saremo un’altra Italia e forse un altro mondo, purtroppo”.