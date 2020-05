Cerreto Sannita, Covid-19: al via il rosario itinerante presso i santuari mariani della Diocesi

La settimana dedicata alla recita del Santo Rosario itinerante. Iniziata con la benedizione eucaristica del vescovo mons. Domenico Battaglia, la recita sarà itinerante per i santuari della Diocesi di Cerreto Sannita.

Sono stati scelti 4 santuari mariani, uno per Forania. Dopo il Santuario dell’Assunta di Guardia Sanframondi, per la Forania di Cerreto Sannita, l’iniziativa oggi farà un giorno di pausa per pregare in comunione spirituale con il rosario settimanale promosso dalla Cei per i santuari d’Italia (verrà trasmesso dalla cripta della Basilica di San Nicola a Bari).

Giovedì 7 maggio per la Forania di Sant’Agata de’ Goti si pregherà presso il Santuario di Santa Maria di Palmentata, mentre venerdì 8 maggio per la Forania di Airola toccherà al santuario della Madonna del Taburno di Bucciano ospitare il momento di preghiera. Chiuderà la settimana la recita del rosario presso la Madonna del Roseto di Solopaca, per la Forania di Telese, sabato 9 maggio.

#chiciseparera