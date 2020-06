Cerreto Sannita, incidente sul quad: 29enne ricoverato in prognosi riservata

Dramma sfiorato nella serata di ieri a Cerreto Sannita per un incidente stradale che ha visto coinvolti padre e figlio, di 29 e 5 anni.

Un 29enne è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale San Poi per un incidente avvenuto nella serata di ieri a Cerreto Sannita. L’uomo, a bordo di un quad insieme al figlio di 5 anni, è uscito di strada mentre percorreva via Cesine di Sopra. Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento. Fortunatamente le condizioni del bimbo non appaiono gravi. Sul posto, insieme a quello dei carabinieri, si è registrato il pronto intervento del personale del 118 che ha trasportato il 29enne in ospedale in codice rosso.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato i rilievi e sequestrato il quad.