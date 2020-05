Cerreto Sannita, deputato del M5S fa visita all’Ospedale “Maria delle Grazie”

L’emergenza sanitaria verificatasi negli ultimi mesi ha portato allo scatenarsi di varie polemiche riguardo alla chiusura dell’Ospedale di Cerreto Sannita. In molti hanno presentato lamentele e pressioni, sperando che ci fosse una svolta.

Il presidio ASL di Cerreto Sannita ha previsto l’attivazione dell’ospedale di comunità, ma ad oggi risulta esserci ancora qualche problema.

Ieri 15 maggio, in struttura si è recato Pasquale Maglione – deputato del Movimento 5 Stelle – il quale ha ricevuto diverse segnalazioni che fanno riferimento ai ritardi.

Così scrive il deputato sui social: “L’ASL ha provveduto ad effettuare tutti gli interventi strutturali e il ritardo che mi è stato segnalato è frutto unicamente della necessità di reperire il personale specializzato. In tal senso l’ASL ha già avviato una selezione delle unità necessarie attraverso uno specifico concorso che verrà espletato nel minore tempo possibile. Al contempo si sta avviando una convenzione con i medici di base in modo da essere subito pronti a partire non appena il concorso sarà espletato“.

“Continuerò a seguire e a spinger sulla attivazione per accelerare le procedure al fine di ridare una dignità ad una struttura che è stata mortificata da una scellerata programmazione sanitaria – continua Maglione– è necessaria una nuova strategia sanitaria in provincia che tenga conto anche dell’estensione della stessa perché ad oggi, a causa dell’assoluto disinteresse della Regione Campania, ci ritroviamo con una unica struttura ospedaliera che ha dovuto funzionare sia da PO che da covid hospital, a solo discapito della utenza normale. Resta un dato che nessuno in questi mesi ha smentito: in provincia di Benevento sono arrivati 0 € per l’emergenza nel totale silenzio di chi adesso fa lo zerbino di De Luca. E mentre la sanità pubblica campana è allo stremo e si chiudono ospedali in modo irrazionale si continua ad ingrassare quella privata attraverso accordi la cui regolarità sarà chiamata la Corte dei Conti a verificare“.