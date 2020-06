Cerreto Sannita, operazione “Largo raggio” nella Valle telesina: denunce e sequestri

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 22 pattuglie, dislocate su tutto il territorio di competenza, da Melizzano a Morcone, teso prevalentemente alla prevenzione dei reati predatori, in particolare, furti in abitazione ed agli esercizi commerciali. Inoltre è stato posto in essere un consistente controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione tra le province di Benevento e Caserta, anche al fine di prevenire i sinistri stradali. Notevole impulso è stato dato anche al contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati 214 persone e 140 autoveicoli, tra cui 18 pregiudicati. Numerose sono state le contestazioni al codice della strada con conseguenti fermi e sequestri, principalmente per mancata copertura assicurativa. Sono state elevate sanzioni anche per mancato uso delle cinture di sicurezza ed uso del telefono cellulare alla guida, una delle cause principali degli incidenti stradali.

A Pontelandolfo due giovani del luogo sono stati denunciati per porto abusivo di arma. Questi controllati nel centro cittadino a bordo dell’autovettura, con atteggiamento sospetto, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di una carabina ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 joule, avvolta in una coperta ed occultata all’interno del bagagliaio, con relativo munizionamento.

A Melizzano una coppia di pregiudicati, un uomo 32enne ed una donna 31 enne, sono stati proposti alla competente autorità di P.S. per l’emissione del foglio di via obbligatorio poiché sorpresi a bordo di un Fiat Ducato aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate senza giustificato motivo. Mentre un 50enne napoletano, controllato a bordo di autovettura insieme ad un suo coetaneo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di gr 1,6 di cocaina e pertanto è stato segnalato alla Prefettura di Napoli per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.