Cervinara, aspetta che gli venga fatto un tampone da 35 giorni

Disperato, ho chiamato all’Asl: a loro non risultavo in lista perché, ricevono mille mail al giorno e il sistema non li regge. Mi hanno detto, allora, di far inviare un fax dal medico di base. E finalmente ieri è stato inviato. Intanto sono 35 giorni che non esco di casa, non vado a lavoro e non so di cosa ho sofferto e sto ancora soffrendo.