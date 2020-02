Cervinara – Banditi in azione con i proprietari in casa.

Una notte di terrore. Un furto in villa, messo a segno nonostante in casa ci fossero i proprietari. Ennesimo colpo di ladri all’assalto, noncuranti della presenza di persone all’interno dell’abitazione. Il colpo in una villa di Cervinara. L’ennesimo nelle lunghe settimane in cui quella che continua è una vera e propria escalation nei vari comuni della zona. E’ successo in via Scaccani nella serata di ieri. La banda potrebbe essere la stessa che ha tentato un colpo la scorsa settimana, ma al momento l’unica certezza è che questo furto è stato portato a termine. Ingente il bottino.

I proprietari della villa si sono accorti solo troppo tardi della presenza dei ladri, che sono scappati rapidissimi una volta sorpresi in casa.

“Analizzeremo le immagini della videosorveglianza che è ben ramificata sul territorio. Ci sono tre telecamere che avranno di certo registrato immagini che torneranno utili alle indagini, fornendo particolari preziosi per risalire all’identità dei malviventi – spiega Tangredi , sindaco di Cervinara -“.