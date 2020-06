Cervinara, emergenza coronavirus: il comune è Covid-free.

Cervinara è Covid-free. Non ci sono più casi di Coronavirus nel comune irpino. A dare la bella notizia è il primo cittadino, Filuccio Tangredi, che in una nota dichiara:

“Il sindaco comunica alla cittadinanza che questa mattina sono stati comunicati gli esiti definitivi dell’ultimo tampone eseguito a Cervinara con esito negativo. Pertanto al momento la nostra comunità non ha più contagiati. Per il raggiungimento di questo obiettivo il sindaco ringrazia tutti coloro che hanno collaborato in maniera fattiva durante l’epidemia, dalla Misericordia, alla struttura del 118, dai medici di base alle forze dell’ordine, dai vigili urbani alla protezione civile, dalla croce rossa alle diverse associazioni, alla struttura comunale che non ha chiuso nemmeno un giorno. E’ dal lavoro sinergico di tutte queste forze che oggi possiamo annunciare con grande soddisfazione zero contagi a Cervinara”.