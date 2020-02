Chiusano ieri ha salutato il Luogotente Ciro Di Grezia

Il Luogotente Ciro Di Grezia lascia il Comando della Stazione dei Carabinieri di Chiusano San Domenico con il riconoscimento di tutta la comunità

Ieri, mercoledì 5 dicembre, il Consiglio Comunale di Chiusano San Domenico, con il Sindaco Carmine De Angelis, ha conferito la lode al Luogotenente Ciro Di Grezia che, dopo quasi otto anni, lascia il comando della Stazione Carabinieri di Chiusano, trasferito al Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Presenti nella Sala Consiliare del Comune irpino anche una rappresentanza di alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo di Chiusano, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Montella Capitano Rocco De Palma, da cui dipendono le Stazioni di Chiusano, Parolise e Lapio, i sindaci di quest’ultimi Comuni Antonio Ferullo e Maria Teresa Lepore e la Protezione Civile chiusanese.

Tutti hanno consegnato targhe e pergamene al Luogotenente Di Grezia, sottolineandone il prezioso contributo dato negli anni a favore del territorio. Particolarmente toccanti sono state le parole del Capitano De Palma: «Le locali Stazioni dei Carabinieri – ha detto il Comandante della Compagnia di Montella – dimostrano la capillare vicinanza dell’Arma ai territori. Rivolgersi a una di queste Stazioni significa chiedere aiuto non solo a delle persone ma allo Stato».

Un distinto saluto è stato rivolto al Luogotenente Di Grezia anche dal sindaco Carmine De Angelis: “Il mio più sentito grazie al Maresciallo, per aver assolto in modo eccellente il ruolo di tutore dell’ordine e rispetto della legalità”.

Il Luogotenente Di Grezia, 52enne di origine irpine, sposato e padre di due figli, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1990. Importante è stato il suo servizio svolto come Carabiniere presso la stazione di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. Successivamente, dopo aver terminato il corso biennale presso la Scuola Sottufficiali di Firenze, ha prestato servizio per circa un decennio in Sardegna, alla stazione Carabinieri di Villasimius. Il suo servizio in Irpinia è iniziato nel Novembre del 2002, ha comandato per dieci anni la Stazione Carabinieri di Lauro prima di essere trasferito nel 2012 a quella di Chiusano Di San Domenico. Durante il lungo periodo di comando Di Grezia ha ricevuto molti riconoscimenti per operazioni portate a termine nell’attività di contrasto alla criminalità comune ed organizzata, dimostrando attaccamento all’Istituzione e contribuendo con il proprio operato alla sicurezza della popolazione ed al rispetto della legalità.

In attesa della nomina del nuovo Comandante, la Stazione Carabinieri di Chiusano di San Domenico sarà diretta dal Maresciallo Maggiore Ramon Lancione.