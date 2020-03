Chiusano, il Sindaco predispone il monitoraggio digitale

Chiusano San Domenico è sempre un passo avanti e il Sindaco Carmine De Angelis pronto a partire con il progetto Ospedale 4.0

Il Comune di Chiusano San Domenico già dai primi giorni di emergenza sanitaria si è contraddistinto in Irpinia e in tutta la Regione Campania per lo strutturato sistema di controllo “immunitario” messo in piedi per controllare e ridurre al minimo i casi di contagio.

Prima di parlare di Ospedale 4.0, il Sindaco Carmine De Angelis ripercorre insieme a noi della redazione Lanostravoce, le diverse fasi di questo sistema:

1. attivazione de C.O.C. con la collaborazione del Servizio di Protezione Civile; 2. la donazione dei kit mascherina e igienizzante (primo Comune in Campania); 3. istituzione di un portale di comunicazione interattivo per i cittadini; 4. la creazione di un call-center che grazie al supporto dei volontari della Misericordia permette il monitoraggio sociollogico tre volte la settimana di tutte le famiglie di Chiusano con la raccolta dei dati in un database; 5. la consegna di un saturimetro di concerto con il medico di base e la Misericordia per la famiglia individuata come critica; 6. per i soggetti la cui saturazione risulta negativa, l’esecuzione di un test veloce (anche qui primi in Campania), certificato dalla Regione Puglia e scientificamente approvato dalla Commissione e dal Comitato etico regionale; 7. nel caso di tampone positivo la predisposizione della quarantena per il diretto interessato e per le persone con cui si è relazionato; 8. la consegna del dispositivo che monitorerà la persona per tutto il periodo di quarantena, ed eccoci arrivati ad Ospedale 4.0.

Il Sindaco poi ci tiene a ricordare che: «L’iniziativa è realizzata anche grazie al sostegno di Alfonso Mastantuoni di IronDom e con le specifiche competenze di Gianluca Rotondi di MAC Solution . Si tratta di un braccialetto capace di misurare diversi parametri vitali importanti come calore, respirazione, saturazione, battito e permetterà anche di controllare gli spostamenti grazie alla geolocalizzazione.

Il dispositivo sarà consegnato anche agli asintomatici e permetterà al Comune di monitorare il loro stato di salute fino a che non risulteranno negativi».

Certo, l’operatività del Sindaco De Angelis, che ringraziamo per la disponibilità, non può che essere ammirata da tutti noi che un po’ vorremo essere cittadini di Chiusano.