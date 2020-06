Chiusano, primo percorso di barefooting della Campania

Chiusano, sarà il primo comune della Campania ad inaugurare un percorso di barefooting. In Italia già esistono diversi percorsi di barefooting; in Irpinia, terra ricca di montagne e paesaggi mozzafiato immersi nella natura, sta nascendo il primo percorso nel comune avellinese appartenente alla Comunità Montana Terminio Cervialto. Il movimento del barefooting a quanto pare è nato in Nuova Zelanda, attorno agli Anni ’60 da lì è approdato poi negli Stati Uniti. Consiste nel camminare a piedi nudi, nel modo più sano e naturale. Una pratica in grado di apportare tanti benefici al nostro corpo, come il riequilibrio della postura. http://www.comune.chiusanodisandomenico.av.it/hh/index.php

L’obiettivo è quello di arricchire i vari percorsi naturali della montagna, con un’attrazione in più; offrendo ai visitatori l’opportunità di divertirsi camminando nel modo più naturale che esiste. Primo percorso di barefooting in Campania, a libero accesso dove bisogna camminare a piedi nudi su svariati tipi di terreno: erba, muschio, sabbia, acqua, fango, ghiaia, foglie, fieno. Il progetto si chiama “Chiusano è montagna” e, oltre ad un sentiero da percorrere a piedi nudi, prevede la valorizzazione di percorsi bike, la riqualificazione della strada della montagna e la ristrutturazione della Casa Alloggio.

Il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, è sempre attento alle novità e dimostra di saper stare al passo con i tempi. Per il suo piccolo comune, spesso al centro delle notizie giornalistiche, ha in mente una serie di interventi per la riqualificazione della montagna. Un progetto in grado di far crescere l’economia del paesino (2’200 abitanti) data l’importanza e l’attenzione riservata al tema della natura negli ultimi anni.

