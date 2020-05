Chiusano San Domenico, arrivano gli orologi intelligenti: il sindaco De Angelis “La politica dei fatti, prima di tutto”

Oltre le chiacchiere, i fatti. A Chiusano San Domenico arrivano gli orologi intelligenti per controllare contagi e stato di salute. È tra i primi esperimenti in Italia in questo senso. Un sistema questo che non solo monitora i pazienti sensibili, ma con un sistema di smart watch, app e controllo dei medici, costruisce una sorta di ospedale 4.0. Quattro i medici di base che valuteranno i destinatari del dispositivo i quali, dopo aver firmato una liberatoria, saranno sottoposti allo screening totale dei parametri vitali e del movimento (GPS).

“Da due mesi il Governo parla dell’App Immuni, da tempo De Luca parla di mappatura con app dei soggetti, a Chiusano si fanno i fatti: non una semplice app ma un sistema unico in Italia! Smart Lab (uno Smartwatch, una app, un sistema di controllo biomedicale) è il primo sistema italiano di monitoraggio dei soggetti sia per ciò che riguarda i parametri vitali che la loro geolocalizzazione (GPS)”, commenta così il primo cittadino Carmine De Angelis sulla propria pagina Facebook.