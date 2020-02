Chiusano San Domenico: bilancio di previsione verso l’approvazione.

Chiusano San Domenico è il primo comune della Provincia ad approvare già il bilancio, inoltre dispone di un forte avanzamento di amministrazione con investimenti in vari settori.

Grazie al consigliere delegato al bilancio Antonio D’Onofrio è stato realizzato un esercizio di gestione sano con investimenti nel settore dell’ambiente (compostiere di comunità, isola ecologica, mezzi nuovi, verde pubblico, controllo delle acque pubbliche), della viabilità (riqualificazione viaria, messa in sicurezza strade ed edifici), della scuola (progetti scolastici, nuovi arredi e lavagne multimediali), delle nuove tecnologie (panchine intelligenti, internet gratuito con estensione, video sorveglianza), della riqualificazione urbana e decoro esterno (parco giochi e riqualificazione, nuovi arredi esterni e opere d’arte), della pianificazione urbanistica e del patrimonio comunale (Puc, affrancazione ed enfiteusi, recupero volumetrico, nuovo paf ), dell’efficientamento energetico (estensione della rete a led), del turismo (eventi, contributi culturali), dello sport ( sport per tutti, impianto sportivo, nuova palestra e programmazione campo calcio) e dell’assistenza sociale (centro infermieristico, centro antiviolenza).

È’ stato un lavoro corale in cui ogni consigliere e delegato esterno ha saputo raccogliere istanze e proposte che sono state per la gran parte accolte.

Un rilevante plauso è stato fatto dal sindaco di Chiusano, Carmine De Angelis: “Ringrazio i consiglieri comunali, i delegati esterni per il loro lavoro, e la ragioniera Anna Picardi per l’impegno e la professionalità. Prossimamente dopo l’approvazione del bilancio di previsione saranno programmati ulteriori investimenti realizzati con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Infine il sindaco, chiude i suoi ringraziamenti esordendo “Primi per programmazione e per bilancio approvato”!