Cisl Fp IrpiniaSannio, presentate le proposte di contratto collettivo decentrato

Presentate presso gli Enti comunali della provincia di Avellino, l’Asl di Avellino e l’Azienda ospedaliera «Moscati» le proposte per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo. «L’azione – spiega Antonio Santacroce, segretario generale Cisl Fp IrpiniaSannio – rientra in un ventaglio di iniziative poste in essere dal gruppo dirigente della Cisl Fp IrpiniaSannio per la corretta applicazione delle norme contrattuali vigenti e per la giusta valorizzazione del personale».

«Molto spesso – osserva il coordinatore della Sanità pubblica e privata Cisl Fp IrpiniaSannio, Mario Walter Musto – le direzioni delle Aziende sanitarie e ospedaliere prese dalle consuete difficoltà derivanti prevalentemente dalla carenza di personale, tralasciano tematiche ed adempimenti fondamentali come quella della regolamentazione di alcune norme ed istituti contrattuali».

«A quasi due anni di distanza – afferma Antonio Maffettone, coordinatore degli Enti locali Cisl Fp IrpiniaSannio – dalla sottoscrizione dei Ccnl, riteniamo non più procrastinabile per alcuni Enti locali la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo. Affrontare, nei primi mesi dell’anno, questo adempimento è un obbligo di legge che consente alle parti sociali di condividere percorsi che riguardano i lavoratori».

«Non ci può essere – dichiara il segretario provinciale Cisl Fp IrpiniaSannio, Pia Cucciniello – revisione della spesa fatta contro i lavoratori vale a dire che su riorganizzazione degli enti, criteri di mobilità, compensazioni e formazione non ci possono essere decisioni dall’alto. Ma ogni azione deve essere concordata con i lavoratori e i rappresentanti nei posti di lavoro».

«Auspichiamo – conclude il segretario generale Antonio Santacroce – che il lavoro fornito dal gruppo dirigente della Cisl Fp IrpiniaSannio sia tenuto in considerazione da tutti e che nei prossimi 30 giorni, saremo convocati per un sempre più proficuo confronto affinché i suddetti percorsi rendano sempre più efficaci ed efficienti i servizi da offrire alla popolazione irpina».