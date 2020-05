Cisl Scuola, esame di maturità 2020: “Chiediamo si svolga online ad Ariano e Lauro”

“L’esame di Maturità partirà il 17 giugno e, per raggiungere il 100, servono anche i

60 crediti accumulati negli ultimi tre anni delle superiori – dichiara Salvatore

Bonavita Segretario Generale Cisl Scuola IrpiniaSannio– . L’unica prova prevista è

il colloquio, non ci saranno infatti i due scritti di italiano e di indirizzo. La prova

orale avverrà a scuola e il candidato sarà presente a scuola, con la commissione

d’esame composta da sei docenti interni e un presidente esterno. Questa è in sintesi la

nuova ordinanza ministeriale sugli esami di Stato che la Cisl non condivide alla luce

dello stato di emergenza attuale e della situazione epidemiologica tutt’altro che

confortante che ha colpito in particolare due comuni della nostra Provincia dichiarati

dallo stesso Governatore della Campania ‘Zona Rossa’ : Ariano Irpino e Lauro.

Chiediamo come Cisl la possibilità che il colloquio per la maturità si svolga online, in

videoconferenza e non in presenza.

L’obiettivo è dare agli studenti un esame di Stato che valorizzi al massimo grado il merito dimostrato, nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza richiesti –prosegue Bonavita-. I Sindacati hanno più volte ribadito la necessità di garantire l’esame a distanza per gli studenti a rischio. Siamo in attesa di un ulteriore confronto con gli esperti del ministero- conclude Bonavita-. Non possiamo escludere rischi di una nuova diffusione del contagio e pensare che la soluzione può essere una scarsa applicazione dei protocolli di sicurezza , dal momento che la mascherina dovrà essere tolta durante i colloqui con i professori e la stessa sanificazione da effettuarsi all’interno delle scuole prima e durante gli esami sarà generica”.