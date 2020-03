Come reagisce la Lega Calcio all’emergenza Conoravirus?

CHE CASINO!

Sicuramente la serie A più bella degli ultimi 15 anni, tre squadre coinvolte nella lotta allo scudetto e numerose posizioni ancora in bilico. Sul più bello però, come spesso accade in Italia, si perde la bussola. Certo, l’accaduto era imprevedibile, ma la gestione è stata, ed è tutt’ora, pessima!

Non ci sono più parole per tutto quello che sta accadendo. Rinvii, conferme, smentite, porte chiuse, porte aperte, trasferte vietate, ecc. Gli appassionati parlano di campionato falsato, di complotto. Il malumore è stato soprattutto provocato da alcune misure contraddittorie adottate nel fine settimana. Ad esempio, i tifosi bergamaschi domenica hanno potuto assistere alla partita della Dea allo stadio Via Del Mare di Lecce, nonostante provenissero dalla Lombardia (regione della “zona gialla”) ai cui tifosi sono state vietate temporaneamente le trasferte nel resto d’Italia.

Nel periodo della stagione più fitto di impegni, in Serie A soltanto cinque squadre hanno disputato tutte le partite previste finora dal calendario. Altre dieci ne devono recuperare una, mentre cinque se ne trovano addirittura due in meno, senza avere spazi sufficienti nel calendario per recuperarle garantendo la parità di condizione fra tutte le partecipanti e senza intralciare altre competizioni.

COMPETIZIONI EUROPEE E PROTESTE

Ovviamente coinvolte anche le partite delle competizioni europee. Marca Salvador Illa, il ministro della Sanità spagnolo, ha raccomandato che le prossime partite di Champions ed Europa League sul suolo iberico siano giocate senza pubblico.

Diverse le squadre del campionato che hanno protestato. Oltre all’Inter, la Fiorentina ha fatto sapere che richiederà il rimborso della trasferta a Udine, cosa che potrebbe fare anche l’Hellas Verona, la cui partita a Genova di lunedì sera è stata rinviata con meno di un giorno di preavviso.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Questa mattina si è espresso sul rinvio delle partite anche il Presidente del Consiglio Conte. Il Presidente ha rispedito la decisione tra le mani della Lega Serie A: “La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisioni avventate perché incidono sullo stile di vita degli italiani. Il contagio potrebbe anche estendersi e, al momento, non è dato sapere quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”.