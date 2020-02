Concorso Air, al via le prove selettive

Al via le prove preselettive per le 76 nuove assunzioni all’Air Mobilità. Dalle 10 di questa mattina, presso il Belvedere di San Leucio a Caserta, 236 candidati per 6 posti a tempo indeterminato di ingegnere meccanico, ingegnere gestionale, un ingegnere edile, un giurista e due economi. Lunedi e martedì prossimi, sarà la volta della preselezione dei 1772 candidati che aspirano a uno dei 70 posti a tempo indeterminato da autista.

Per quest’ultimo profilo l’azienda ha fatto sapere che il numero di quanti saranno ammessi alla prova successiva è stato raddoppiato passando da 280 a 560. La prova consiste in un test di 30 domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale. La correzione, tramite lettore ottico, avverrà nel pomeriggio stesso di oggi. Una graduatoria anonima riporterà il punteggio in ordine decrescente e il corrispettivo numero del codice a barre preventivamente apposto dal candidato sul foglio delle risposta. Successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti le anagrafiche di identificazione per la graduatoria nominale.

Da anni si attendeva il concorso all’Air. I posti sono 76. In totale, sono state 2.008 le candidature pervenute all’azienda di Pianodardine: di queste, 1.772 per gli autisti e 236 per i tecnici. Oltre ai titoli, per quanto riguarda gli autisti, farà punteggio anche l’esperienza pregressa alla guida di mezzi di trasporto: un criterio per tentare di stabilizzare i 100 precari in organico all’Air.