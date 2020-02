Concorsone, la nota della Regione Campania sul blocco del Tar

Il maxi-concorso bandito dalla Regione Campania ancora sotto i riflettori. Inizialmente si parlava di 10mila assunzioni previste nelle diverse amministrazioni locali della regione, poi il numero è sceso al di sotto dei 2mila.

Il Tar Campania ieri mattina ha sospeso la procedura concorsuale per l’assunzione di 950 unità di personale. “Sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, sia pure, per quanto si preciserà infra, nei limiti della sospensione della procedura concorsuale in corso, non resistendo i gravati atti alle censure demolitorie dedotte con il primo motivo di ricorso” così hanno stabilito i Giudici, con ordinanza n. 218 del 12 febbraio.

In aggiunta ad analoghe iniziative comunicate dal Formez, dalla Funzione Pubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania ha dato mandato all’Avvocatura di ricorrere al Consiglio di Stato per chiedere l’immediata sospensiva dell’ordinanza della Quinta Sezione del Tar Campania che ha bloccato la procedura Ripam per il cosiddetto “Concorsone”, gestito dal Formez, per l’assunzione di 950 unità Categoria D presso le pubbliche amministrazioni della Campania.

L’amministrazione regionale confida su una decisione positiva da parte del Consiglio di Stato, essendo, la procedura e le modalità di selezione del Concorsone, identiche a quelle attuate dal Formez per altri maxi-concorsi pubblici.